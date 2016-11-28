Янукович розповів, як тікав з України та зустрічався з Ахметовим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив по відеозв’язку із суду Ростова під час допиту як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану, сьогодні у Святошинському райсуді Києва.

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«На розмову з озброєними прикордонниками (в Донецьку) я витратив багато часу», - заявив Янукович.

«У мене був намір з Донецька летіти чи в Київ, чи в Крим. Але враховуючи те, що аеропорт в Донецьку був заблокований і такої можливості в мене не було – летіти, я прийняв рішення їхати в Крим автомобілем і в мене була одна зупинка (в Донецьку), щоб заправити автомобілі. На шляху, яким ми рухалися, був будинок Ахметова, його тоді не було на місці, але я йому зателефонував і дав наказ, щоб мене там зустріли його робітники», - заявив він.

Також Янукович визнав, що у нього була зустріч із самим Ахметовим 22 лютого.