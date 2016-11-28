Янукович розповів, як тікав з України та зустрічався з Ахметовим
Екс-президент України Віктор Янукович визнав, що зустрічався з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим 22 лютого 2014 року, перед тим, як поїхати до Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив по відеозв’язку із суду Ростова під час допиту як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану, сьогодні у Святошинському райсуді Києва.
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«На розмову з озброєними прикордонниками (в Донецьку) я витратив багато часу», - заявив Янукович.
«У мене був намір з Донецька летіти чи в Київ, чи в Крим. Але враховуючи те, що аеропорт в Донецьку був заблокований і такої можливості в мене не було – летіти, я прийняв рішення їхати в Крим автомобілем і в мене була одна зупинка (в Донецьку), щоб заправити автомобілі. На шляху, яким ми рухалися, був будинок Ахметова, його тоді не було на місці, але я йому зателефонував і дав наказ, щоб мене там зустріли його робітники», - заявив він.
Також Янукович визнав, що у нього була зустріч із самим Ахметовим 22 лютого.