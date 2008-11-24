Тимошенко терміново відправила до Москви делегацію Нафтогазу

За дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО делегація НАК “Нафтогаз України” терміново відбуває до Російської Федерації для з’ясування ситуації навколо газового боргу та прийняття подальших рішень.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, таке доручення прем’єр-міністр дала у понеділок під час зустрічі з керівником “Нафтогазу” Олегом ДУБИНОЮ. На зустрічі також був присутній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що до кінця року всі ці питання будуть врегульовані.

Прем’єр також зазначила, що НАК “Нафтогаз” - потужна та стабільна компанія, газові посередники з українського ринку усунуті, а Україна готова до осінь-зимового опалювального сезону. У газосховищах достатньо газу – на рівні 17,5 млрд.куб. За її словами, це абсолютний рекорд (минулий уряд залишив у газових сховищах лише 4 млрд. куб. газу).

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ віддав розпорядження голові правління "Газпрому" стягти борг за газ з України. Олексій МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини в сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб м.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 21 листопада на засіданні РНБО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.

Він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив ніяких розрахунків за постачання палива.

«Хочу попередити, що така практика веде до колонізації України», - сказав Президент. Він поклав персональну відповідальність на чиновників за вирішення цього питання.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в останні дні уряд говорив про те, що повністю розрахувався за газ.

«Ось впродовж п`яти днів продемонструйте, що ви вирішили все», - сказав глава держави, зазначивши, що це винятково проблема уряду і він має знайти гроші для того, щоб розрахуватися за борги.

Тим часом, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що «Газпрому» за постачання газу заборгувало «РосУкрЕнерго», і Україна до цих боргів відношення не має.

У суботу, 22 листопада, речник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ сказав, що Росія може припинити поставки газу в Україну вже з 1 січня наступного року.