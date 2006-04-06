Безсмертний передбачає проблеми з Морозом

Підписання угоди про створення парламентської коаліції відбудеться після приведення до присяги депутатів і формування фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Угода про створення коаліції складатиметься з трьох частин: програма діяльності коаліції (вона базуватиметься на програмі Президента), організаційної мети (як коаліція взаємодіятиме з Президентом і опозицією, як розроблятимуться й прийматимуться рішення з дискусійних питань) і сфера відповідальності», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Голова ради НСНУ підкреслив, що при обговоренні тексту протоколу про намір учасників коаліції демократичних сил питання про особу прем`єр-міністра не обговорювалося, в тому числі й кандидатура Юлії ТИМОШЕНКО.

«Угода – це не працевлаштування певного політика. Ми переконані в тому, що спочатку потрібно відпрацювати програму дій коаліції, її регламент діяльності й тільки потім розподіляти сфери відповідальності», - зазначив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також повідомив, що підписанню угоди про коаліцію передуватиме підписання протоколу про розбіжності учасників коаліції з програмних положень. Серед найвірогідніших розбіжностей він назвав вступ України до НАТО, внесення змін до Конституції, а також проведення аграрної реформи.

«Вже очевидно, що СПУ виступає проти НАТО. Крім того, виникає також питання, як здійснювати аграрну реформу, оскільки соціалісти в попередніх складах парламенту завжди голосували проти продажу землі», - пояснив він.

Голова ради партії особливо підкреслив, що розподіл посад в уряді здійснюватиметься на основі домовленостей всіх учасників переговорів.

«Тільки після відпрацювання програми всі учасники переговорів вироблять принципи відповідальності, на основі яких розподілятимуться посади. Все це залежатиме від того, як сторони домовляться. Але є розбіжності й з цього питання», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Представник блоку «Наша Україна» висловив упевненість в успішності проведення переговорів про створення коаліції з політичних сил помаранчевого табору.