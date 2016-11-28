Янукович заявив, що після втечі з України не виїжджав за межі РФ і "до влади не рветься"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону після його допиту в Святошинському районному суді Києва в режимі відеозв'язку з Ростова як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

"Я за межі Росії не виїжджав", - заявив Янукович.

При цьому він зазначив, що зараз «вимушений жити відірваним від Батьківщини», і цей важкий час не тільки його життя, а й членів його сім'ї.

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Разом з тим, Янукович заявив, що взагалі не думає про повернення до влади.

"Йдеться про те, що ж далі буде. І ось те, що буде далі, ось це мене найбільше турбує. І на ті запитання, які я чую і в коментарях часто, що я рвуся до влади... Я до влади не рвуся. Я про це взагалі не думаю, я думаю, перше, як припинити війну, як людей повернути на рідну землю, як відновити Донбас, ну й у цілому, як відновити нормальне життя людей в Україні", - сказав Янукович.

Нагадаємо, сьогодні перед завершенням допиту на питання адвоката Євгенії Закревської, до якого моменту Янукович вважав себе президентом України, він відповів: «Я особисто з себе не зняв цієї відповідальності перед українським народом».