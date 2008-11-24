Cитуація з опаленням у Києві залишається критичною - Київенерго

Станом на 24 листопада ситуація з опаленням у місті Києві залишається критичною, заявляє прес-служба АЕК “Київенерго”.

За даними компанії, борг за газ АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» збільшився до 187,8 млн. грн. Температура мережевої води на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 становить 60°С при нормі понад 70°С. Причиною ситуації, що ставить під загрозу забезпечення сталої роботи підприємств компанії, є відсутність лімітів на природний газ для АК «Київенерго» внаслідок затримки виділення з міського бюджету столиці, згідно з законодавчими нормами, компенсації різниці між економічно обґрунтованими витратами та діючими тарифами.

В компанії нагадують, що з 17 листопада ц.р. газопостачальні організації примусово скорочують постачання природного газу на підприємства АК «Київенерго». Зниження тиску газу до критичних рівнів призвело до нестабільних та позаштатних режимів роботи обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Так, внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-6 спрацював захист зі зниження тиску газу перед горілками котла. Таким чином, енергоблок №1 ТЕЦ-6 (потужність 250 МВт) аварійно відключений від мережі. На ТЕЦ-5 внаслідок примусового пониження тиску газу відбулося аварійне розвантаження блоку (потужність 250 МВт) до мінімально допустимого рівня генерації. З цих же причин аварійно відключені два водогрійні котли ТЕЦ-5.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада «Київенерго» звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросила прискорити виділення компенсаційних коштів.

20 листопада перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що теплопостачання житлових будинків у столиці відповідає нормам. За його словами, «Київенерго» знизило тиск газу лише через те, що на вулиці ще не дуже холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що столична влада обов’язково виділить компанії кошти на компенсацію різниці в тарифах.