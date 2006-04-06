БЮТ викинув ”Пору” з Тернопільської облради

Тернопільський міськрайонний суд визнав недійсним протокол Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про результати виборів до Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду відбулося після звернення обласного штабу Блоку Юлії Тимошенко, який протестував проти невірного, на його думку, підрахунку голосів виборців.

Представники БЮТ звернули увагу на те, що територіальна комісія під час розрахунку 3-відсоткового бар`єру взяла до уваги не загальну кількість голосуючих, а лише тих виборців, які проголосували за партії та блоки, тобто кількість зіпсованих бюлетенів, а також кількість виборців, які не підтримали жодну із політичних сил, до уваги не бралися.

Таким чином, кількість голосів, необхідних для подолання 3-відсоткового бар`єру, зменшилася. Відповідно, з показником 3,02% в облраду потрапила партія “Пора”, яка отримала 5 місць, натомість цих 5 місць не дорахувалися БЮТ і блок “Наша Україна”, зазначає БЮТ. Тому блок і звернувся до суду з вимогою скасувати протокол ТВК, а дії членів комісії визнати протиправними.

Якщо у дводенний термін рішення райсуду не буде опротестоване в Апеляційному суді, у Тернопільській облраді будуть представлені лише 4 політичні сили – БЮТ, “Наша Україна”, Український народний блок Костенка і Плюща та СПУ.