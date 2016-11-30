У Європарламенті є повна політична підтримка і більшість для ухвалення "безвізу" для України - Яценюк

На цьому наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналістам по завершенні зустрічі з Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем в Брюсселі 30 листопада.

Він нагадав, що протягом триденного візиту до Брюсселя провів зустрічі з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, з віце-президентами Європейської комісії Марошем Шефчовичем, Валдісом Домбровскісом, керівниками найбільших чотирьох груп Європейського парламенту.

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Яценюк повідомив, що під час зустрічі Президент Європейського парламенту заявив, "що в парламенті є повна політична підтримка і основне - більшість для прийняття остаточного рішення щодо запровадження безвізового режиму для України.

Він нагадав, що зараз Європейський парламент пропонує один механізм призупинки безвізового режиму, а окремі члени Ради ЄС - дещо інший: "Їм зараз треба негайно прийти до згоди".

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Позиція Європейського парламенту полягає в наступному- у тому випадку, якщо будуть виявлені певні порушення при використанні безвізового режиму, "такий безвізовий режим повинен зупинятися не стосовно всієї країни, а суто щодо певних категорій громадян, які порушили правила безвізового режиму": "Позиція в Раді ЄС - інша", - пояснив він.

"Є політична воля, є більшість в Європейському парламенті. Тепер тільки залишилося узгодити юридичні тонкощі між Європейським парламентом і Радою ЄС. Україна чекає, коли ці тонкощі нарешті будуть вирішені", - наголосив Яценюк.

"Ми як український народ свою частину роботи зробили, як і Уряд, Президент і Парламент. Зараз треба, щоб Європейський парламент і європейські уряди поставили крапку в цьому питанні", - підкреслив лідер "Народного фронту".