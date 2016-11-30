НАЗК вже не вважає, що Порошенко повинен був задекларувати свою іспанську віллу

Заступник керівника Національного агентства з питань запобігання корупції та голова департаменту перевірки декларацій Руслан Радецький кардинально змінив свою позицію щодо обов'язку президента України Петра Порошенка декларувати іспанську віллу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адміністрація президента Порошенка доводила, що президент не повинен був декларувати віллу, адже зазначив володіння компанією, якій вона належала, а у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) спочатку заявили протилежне.

"Він (декларант – ред.) повинен вказати це майно. Він зобов'язаний вказати все майно, що належить йому. Через юридичну особу чи як фізичній особі. Тобто, якщо в нього є бенефіціарна власність або він є кінцевим бенефіціарним власником, то він зобов'язаний її внести", - сказав заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

За його словами, невнесення вілли у розділ нерухомість, навіть якщо вона оформлена на фірму, свідчить про неповність та неправильність заповнення декларації, на що агентство звертатиме увагу.

Однак пізніше, після того як публікація розслідування програми "Схеми" викликала резонанс, Радецький різко змінив свою позицію.

"Поки Петро Порошенко та члени його родини не використовують згадану власність для отримання прибутку і юридична особа-власник майна розпоряджається нею самостійно, ця власність не є суб'єктом для електронного декларування, відповідно до закону", -написав він в англомовному листі на уточнювальний запит від Радіо Свобода.

Читайте такожЛуценко обіцяє перевірити е-декларацію Порошенка "як і всі інші"

Голова "Громадського люстраційного комітету" Олександра Дрік вважає, що на НАЗК існує безумовний вплив з боку Адміністрації президента.

Співавтор закону про електронне декларування Дмитро Котляр сказав, що "з тих фактів, які вже публічно відомі, схоже на те, що Порошенкові все ж таки слід було задекларувати віллу. Але щоб це встановити, має бути проведена перевірка НАЗК".

Котляр також вказав, що новий коментар Радецького наводить на думку, що НАЗК вже завершило перевірку декларації президента. Однак він наголосив, що НАЗК "ще навіть фізично не може цього зробити", тому що правова процедура проведення перевірок декларацій не набула чинності.

У відповіді на депутатський запит з проханням перевірити, чи належним чином президент України задекларував іспанську віллу, народному депутатові Сергію Лещенкові 11 листопада у НАЗК повідомили, що порядок перевірки декларацій вони визначають самі.

Також у відповіді депутату за підписом голови НАЗК Наталії Корчак йдеться: "Зазначена у Вашому запиті інформація щодо Порошенка П.О. буде врахована під час проведення Національним агентством з питань запобігання корупції перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Нагадаємо, у своїй декларації Порошенко вказав, що володіє житловим будинком площею в елітному селищі Козин Київської області, який він придбав у 2012 році. Також у нього є дві квартири у Києві та квартира у Вінниці. Ще одна квартира у Києві значиться як спільна власність із дружиною. Також президент володіє нежитловим приміщенням в Одесі. Окрім того, у декларації вказана база відпочинку "Лебідь" в Одеській області.