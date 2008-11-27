Карасьов вважає, що криза має подружити Україну і Росію

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Україна має перейти на новий етап розвитку відносин з Росією, який повинен базуватися на економіці та консолідації зусиль для подолання економічної та фінансової кризи.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ненормально, що ці відносини знаходяться у кризовому стані. Їх потрібно екстренно перевести у період нормалізації і реального стратегічного партнерства – не формального, не номінального, не риторичного, а реального змістовного партнерства”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, обидві сторони мають визначити не реєстр проблем, а реєстр завдань. “Наслідки світової фінансової та економічної кризи відчуває і Росія, і Україна. І нам, і росіянам потрібно відштовхуватися від розуміння, що економічні проблеми у Україні – ті, що і в Росії: бюджетні, падіння національної валюти. Це досить серйозні виклики для населення, для економіки, для експортно-імпортних операцій. Тому економічна криза повинна об’єднати наші країни. У цих відносинах не повинно бути на даному етапі геополітики, а має бути більше економіки. Не гра у баланс сил, як хтось говорить з радикальних таборів як у Росії, так і в Україні, а баланс зусиль для виходу на нормалізацію відносин і для подолання економічної кризи”, - пояснив В.КАРАСЬОВ.

Політолог наголосив, що Росія та Україна на взаємній основі мають “заморозити проблеми, які дратують обидві сторони”.

“Двері сьогодні відкриті. Багато проблем можна вирішувати на рівні Міждержавної комісії, яку очолюють обидва Президенти. І сьогодні м’яч на російській стороні - сьогодні черга російської сторони приїжджати до Києва у рамках цієї комісії і починати обом сторонам розв’язувати вузли проблем у двосторонніх відносинах. Є шанси на те, що ці відносини можна перевести в стратегічно партнерські і залишити позаду кризовий період”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

На його думку, українська сторона у своїй зовнішній політиці також має більш виважено та прискіпливо поводитися з темами Голодомору та УНА-УНСО. “Менш галасу навколо цих питань. Це стосується не тільки України, це стосується і Росії. Ми ж не протестуємо в Україні, що у телевізійному проекті каналу “Росія” перше місце займає Сталін і проходить дегероїзація Сталіна? Ми ж не висуваємо такі претензії Росії, чому вони героїзують Сталіна? Хоча могли б... В решті решт, проблема національної пам’яті – це проблема внутрішньої України. Інша справа, що в Україні це теж сприймається не досить спокійно”, - вважає політолог.