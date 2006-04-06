Порошенко натякає, що з приходом Тимошенко може настати епоха Муссоліні

14:25, 06 квітня 2006
Політика
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Член ради "Нашої України" хоче перерахунку голосів

„На парламентських виборах переміг народ, а всі політичні сили програли, адже у результаті компромісу, який буде досягнуто, навряд чи хтось виграє”, - зазначив член ради партії “Народний Союз Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО в інтерв’ю тижневику „Аргументы и факты”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, за його словами, українці втомилися від виборів і “того бруду, компроматів і погроз, які постійно лунають в політиці”. На його переконання, „громадянам потрібна зрозуміла позиція влади”, а наявність негативних настроїв в суспільстві небезпечне і може „утворити загрозу згортання демократії, наслідком чого може стати прихід епохи Нерона, Муссоліні тощо”. Саме тому П.ПОРОШЕНКО впевнений, що „сьогодні необхідно виграти мир”, а не починати вести переговори про створення коаліції з ультиматумів.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що стилі роботи на мітингах і в кабінетах є різними: „Від гасел і закликів до ефективної праці у владі величезна дистанція”.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО вважає, що підписувати сьогодні меморандум, який був розроблений за участю членів блоку „Наша Україна” декілька місяців тому, – безглуздо. „Тоді, в умовах виборчої кампанії, цей декларативний документ, що підтверджував принципову єдність політичних сил, дійсно був потрібний виборцю, але його ніхто не захотів підписувати. Сьогодні у ньому немає сенсу, адже зараз потрібна деталізована угода про створення коаліції, яка буде базуватися на програмі дій, з чіткою процедурою прийняття рішень. Тому що демократія – це завжди процедура: і у формуванні коаліції, і виходу з неї, і принципів відповідальності персоналій. Кадри – це останнє питання, що вимагає рішення. Перш за все необхідно знайти програмні компроміси з приводу СОТ, НАТО, ЄЕП. Визначитись з пріоритетами: зростання ВВП чи соціальних виплат, соціальна політика чи відродження економіки, підтримка малого бізнесу, інвестиційна привабливість економіки України, приватизація, землекористування, місцеві бюджети тощо”, - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО впевнений, що альтернативи “помаранчевій” коаліції не існує. Також він зауважив, що є прихильником перерахунку бюлетенів і з’ясування того, на чию користь велися викривлення (під час підрахунку голосів). Він висловив упевненість, що за причетність до цього політичні сили мають нести відповідальність.

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