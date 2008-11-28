КВУ прогнозує спокійний перебіг позачергових виборів 30 листопада
ТВК вже отримали фінансування
Комітет виборців України прогнозує спокійний перебіг голосування на позачергових місцевих виборах 30 листопада 2008 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КВУ.
В КВУ нагадали, що 30 листопада в Україні відбудуться позачергові місцеві вибори у 138 населених пунктах. Найбільшою проблемою організації та проведення позачергових місцевих виборів стала значна затримка з фінансуванням виборів, пов’язана з бездіяльністю Верховної Ради України з цього питання. Станом на 28 листопада більшість територіальних виборчих комісій отримали фінансування з фондів Центральної виборчої комісії у обсязі 50% від необхідної суми, що дозволить провести голосування та підрахунок голосів.
Комітет виборців закликає органи державної влади в найближчі строки профінансувати проведення місцевих виборів у повному обсязі і розрахуватися з членами виборчих комісій згідно з законодавством. Якщо цього не буде зроблено, КВУ ініціюватиме судові позови від громадян до Верховної Ради.
Водночас, наголошують у комітеті, незважаючи на те, що комісіям вдалося провести підготовку до виборів, з об’єктивних причин не було забезпечене вчасне і повне проведення низки виборчих процедур. КВУ вважає, що ці формальні порушення не вплинули на перебіг виборчої кампанії, однак не виключає, що вони можуть стати підставою для оскарження в суді результатів виборів і навіть їх скасування в деяких містах. Найбільш гарячу політичну конкуренцію КВУ прогнозує в Рівному, Кремінній, Цюрюпинську.
У великих містах КВУ прогнозує поглиблення проблем зі списками виборців. Компетентні органи так і не змогли створити Державний реєстр виборців, тому за основу бралися списки зразка 2006 року, їх оновлення не проведено.
Серед потенційних лідерів місцевих виборів, що відбудуться 30 листопада, є кандидати від «Єдиного Центру», Блоку Литвина, Партії регіонів, «Нашої України», Комуністичної партії України, вважають в КВУ.