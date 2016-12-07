Екс-заступник генсека Ради Європи оцінив ймовірність призупинення членства Росії у РЄ

За його словами, це дуже складне питання, передає ЄвроПравда.

"Було відносно легко призупинити членство Греції в Раді Європи в 1967 році. Було значно складніше і, зрештою, не вдалося призупинити членство Туреччини в 1980 році. А зараз призупинення членства Росії взагалі не видається реалістичним", - заявив Лойпрехт.

Читайте такожУ ПАРЄ поки не розглядають вигнання Росії, зберігатимуть статус-кво – Ар’єв

Він стверджує, що наразі в урядах країн-членів Ради Європи превалює інший тренд.

"Просто в європейському керівництві вкрай не вистачає людей зі стратегічним баченням. Знаєте, свого часу Буш пожартував, що "люди з баченням мають бути передані медикам", та я з таким підходом не згодний. На жаль, Європі через відсутність такого бачення непросто планувати свої перспективи", - переконаний екс-заступник генсека Ради Європи.

Раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація у Раді Європи хоче домогтися прийняття рішень консенсусом.