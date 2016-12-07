Україна братиме участь у діяльності НАТО з протидії гібридним загрозам - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Клімкін повідомив сьогодні після засідання Комісії Україна-НАТО.

"На жаль, я не можу розкрити всі консультації, які ведуться сьогодні у цій сфері між Україною та НАТО. НАТО створює спеціальну платформу для протидії гібридним загрозам. Ми беремо участь у цьому процесі. Це включає все - починаючи від ефективного аналізу розвідданих до протидії російській пропаганді. Це комплексна, всеохоплююча справа", - сказав міністр.

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Клімкін наголосив, що у НАТО розуміють, що "в процесі протидії російській агресії" Україна має "найкращий досвід".

"Я сподіваюся, що найближчим часом, в тому числі й після внутрішніх призначень в НАТО, ми можемо сказати про зустрічі, які відбудуться найближчим часом", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у Брюсселі після засідання щодо взаємодії ЄС з НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що ЄС та НАТО стикаються з новими загрозами та викликами у сфері безпеки, які поєднують військові та не військові засоби агресії. Зокрема, Столтенберг назвав гібридні та кіберзагрози, а також тероризм.

Також 6 грудня стало відомо, що НАТО та ЄС у 2017 році створять Європейський Центр із протидії гібридним загрозам.