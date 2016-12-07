"Євробачення-2017" в Україні: Порошенко підписав необхідний для проведення конкурсу закон
Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до прикінцевих і перехідних положень розділу IX закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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Законом на період до 14 травня 2017 року запроваджується переговорна процедура на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення», перелік яких встановлюється рішенням Кабінету міністрів України.
Законом також надається право замовнику укладати договір на закупівлю у п’ятиденний строк з дня оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
Як зазначається в повідомленні, запровадження положень закону дозволить забезпечити якісну підготовку до пісенного конкурсу «Євробачення» з дотриманням визначених строків виконання робіт та створить умови для оперативного прийняття управлінських рішень у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення цього заходу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада прийняла закон, який дозволяє переговорну процедуру закупівлі товарів і послуг для підготовки "Євробачення-2017".