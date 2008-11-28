Ющенко таки вирішив з’явитися на з’їзді Нашої України

У суботу, 29 листопада, об 11.00, Президент України Віктор Ющенко, візьме участь у з`їзді Народного Союзу «Наша Україна». Таке повідомлення зявилося на офіційному сайті Президента України.

Нагадаємо, що вчора член президії НСНУ Юрій Ключковський висловив сподівання, що Віктор Ющенко, почесний голова «Народного Союзу Наша Україна», братиме участь у з’їзді НСНУ. “Принаймні, ми на це дуже сподіваємося”, - сказав Ключковський.

Відповідаючи на запитання, чи буде розглянуто питання про обрання голови НСНУ, Ключковський зауважив, що і це питання є на порядку денному, але при цьому висловив переконання, що “Нашу Україну” знову очолить В’ячеслав Кириленко. Крім того, він не виключив, що під час з’їзду будуть обговорені поточна політична та економічна ситуація в Україні.