Європарламент захотів бачити Україну в ЄС

Європарламент закликав Єврокомісію розпочати переговори з Україною про асоційоване членство в ЄС.

Про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії парламенту у Страсбурзі резолюції щодо парламентських виборів в Україні.

“Європарламент відзначає, що дія чинної угоди про партнерство та співробітництво завершується в 2008 році і закликає Комісію розпочати переговори щодо угоди про асоційоване членство між Європейським Співтовариством та Україною”, - зазначається в ухваленій сьогодні резолюції.

В документі депутати також відзначили, що парламентські вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних стандартів демократичних і чесних виборів.

Парламент привітав з цим український народ, якій, “деколи у важких умовах на виборчих дільницях” продемонстрував свою відданість демократії.

Резолюція закликає всіх членів новообраної Верховної Ради та майбутнього уряду зробити демократичні процеси незворотніми та посилити політичні, економічні і соціальні реформи.

Європарламент також висловив сподівання, що новий уряд України буде надійним партнером Євросоюзу, зокрема, в питання посилення стабільності в регіоні і у вирішенні проблеми Придністров’я.

Парламент закликав усі сусідні до України країни поважати вибір українського народу і уникати будь-якого економічного, або іншого тиску.

Депутати підтримали укладення договору про полегшення візового режиму між ЄС та Україною, а також зазначили, що головною метою переговорного процесу має стати запровадження безвізового режиму. В резолюції також наголошується про необхідність здійснити нові зусилля на шляху підтримку вступу України до Світової організації торгівлі.