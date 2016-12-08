У поліції розповіли, як знайшли квартиру зі "скарбами" Азарова та що саме в ній виявили

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив т.в.о. голови Національної поліції Вадим Троян.

За його словами, Генеральна прокуратура України відкрила та розслідує відносно Азарова низку кримінальних проваджень, одне з яких розслідується за ч. 5 ст. 191 (незаконне привласнення чужого майна в особливо великих розмірах) ККУ.

“Я думаю, що це (вилучені речі — УНІАН) для Генпрокуратури буде одним із ключових речових доказів по цій справі”, - сказав Троян.

Він зауважив, що на вилучене майно за рішенням суду накладено арешт, і додав, що якщо Генпрокуратура скаже передати речі їй вони будуть передані, якщо ні - вони залишаться на зберіганні в поліції.

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Також Троян поінформував, що серед вилучених речей картина Іллі Репіна “Церковь в Грушевке” із сертифікатом на неї, датована 1880 роком, картина художника Василя Тропініна, Євангеліє 1791 року, яке видано в Москві за дозволом Катерини ІІ, велика кількість ікон, іменна нагородна зброя.

За словами Трояна, слідчі вийшли на цю квартиру випадково, розслідуючи одну з кримінальних справ. Зокрема, додав він, за свідченням мешканців будинку, в якому розташована ця квартира, речі заносилися до помешкання під час Революції гідності, і з тих пір у ній ніхто не мешкає.

Також поліція допитала власника цього житла як свідка, але про подробиці у поліції не повідомляють.

У свою чергу, старший слідчий Шевченківського районного управління поліції Сергій Бащацький сказав, що “не було сумніву, що речі належать конкретній особі, оскільки практично в кожній сумці було посвідчення на ім’я Азарова, а також іменна зброя”.