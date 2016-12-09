Нардеп від БПП звинуватив "єврооптимістів" у блокуванні закону про спецконфіскацію

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.

"Наприклад, на одному з ефірів Мустафа Найєм казав, що це перемога, що "єврооптимісти" не допустили спецконфіскації. Ці люди мають певний рівень довірі, у них по півмільйона підписників у Facebook, вони формують громадську думку і ця громадська думка тисне, у тому числі, на мажоритарників на округах", - сказав Винник.

Читайте такожКомітет правової політики Ради підтримав розроблений Мін’юстом законопроект про спецконфіскацію

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада України відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).

За законопроект у першому читанні проголосували лише 176 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі. Опісля депутати кілька разів не підтримали пропозицій щодо направлення законопроекту до профільного комітету для повторної підготовки до першого читання чи на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Зрештою, голова Верховної Ради оголосив, що законопроект відхилено.