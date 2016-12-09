У НАЗК попросили правоохоронні органи не тиснути на них

Так, вимога про повний доступ до електронних декларацій високопосадовців здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Про це йдеться у заяві на сайті агенства.

Агенція із запобігання корупції також попросила правоохоронні органи "у подальшому утримуватись від тиску на НАЗК, у тому числі через ЗМІ".

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Також вони зазначають, що надання будь-якої інформації з Реєстру е-декларацій, може здійснюватися на підставі ухвали суду. В будь-якому іншому випадку надання повного доступу до всіх без винятку декларацій зі сторони Національного агентства буде мати протизаконний характер та не сприятиме винесенню правосудних рішень.