У НАЗК попросили правоохоронні органи не тиснути на них
Національне агентство з питань запобігання корупції готове надавати доступ до е-декларацій виключно у рамках закону.
Так, вимога про повний доступ до електронних декларацій високопосадовців здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Про це йдеться у заяві на сайті агенства.
Агенція із запобігання корупції також попросила правоохоронні органи "у подальшому утримуватись від тиску на НАЗК, у тому числі через ЗМІ".
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Також вони зазначають, що надання будь-якої інформації з Реєстру е-декларацій, може здійснюватися на підставі ухвали суду. В будь-якому іншому випадку надання повного доступу до всіх без винятку декларацій зі сторони Національного агентства буде мати протизаконний характер та не сприятиме винесенню правосудних рішень.