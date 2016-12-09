Росія і бойовики готові до переговорів про обмін полоненими в форматі "всі на всіх" - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Гамбургу сказав керівник МЗС РФ Сергій Лавров.

«Щодо полонених, утримуваних осіб: ми давно і послідовно підписуємося під вимогою або під закликом обміняти «всіх на всіх». На словах сторони конфлікту – і українська влада, і представники Донбасу - підтримують такий підхід», - сказав Лавров.

За його словами, кілька обмінів відбулося, але «це було давно».

Лавров заявив, що РФ на зустрічі в «нормандському форматі» на рівні глав держав підтверджувала необхідність обміну полоненими.

«Практичні деталі такого обміну можна узгодити лише в рамках контактної групи між людьми, які володіють конкретною інформацією, - треба обмінятися списками», - сказав він.

«Представники Росії і представники Донецька і Луганська до такої роботи готові, сподіваюся, що українська сторона, яка дуже наполегливо ставить ці питання, сяде за стіл і узгодить всі ці деталі, списки та інше», - додав він.

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Лавров стверджує, що складність у питанні обміну полягає в тому, що Україна «вередує і всіляко уникає прямої розмови з донеччанами».

Як повідомляв УНІАН, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики збільшили до більш ніж 700 кількість осіб, яких вони вимагають від України звільнити.

7 грудня Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи вимагає звільнення максимальної кількості заручників до новорічних свят.

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Того ж дня за підсумками засідання ТКГ в Мінську прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що учасники групи доручили робочій підгрупі з гуманітарних питань підготувати все необхідне для звільнення максимальної кількості заручників до новорічних свят.

За останніми даними СБУ, на сьогодні в заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 108 осіб, зниклими безвісти вважаються 495.