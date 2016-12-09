Порошенко телефоном поговорив із прем’єр-міністром Японії, який зустрінеться з Путіним

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко подякував прем’єр-міністру Японії за незмінну підтримку Японією територіальної цілісності та суверенітету України, в тому числі в рамках головування країни у «Великій сімці».

Порошенко відзначив відсутність прогресу на Донбасі через продовження Росією постачання важкого озброєння на окуповані території і продовження обстрілів з боку російських бойовиків.

Також лідери двох держав окремо засудили порушення прав людини на території окупованого Криму і домовилися координувати позицію в рамках міжнародних організацій, в тому числі ООН.

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Крім того Порошенко привітав також позицію Японії щодо збереження політики міжнародних санкцій проти країни-агресора. У цьому контексті Сіндзо Абе наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

Лідери України та Японії обговорили пріоритетні питання торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Прем'єр Абе підтримав реформи, які проводить Україна, і в цьому контексті відзначив лідерство Президента України.

Співрозмовники погодилися, що проведення у 2017 році Року Японії в Україні сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв’язків, у тому числі міжлюдських контактів.

Також прем’єр-міністр поінформував главу Української держави про візит президента Росії до Японії, який відбудеться 15-16 грудня.