Порошенко телефоном поговорив із прем’єр-міністром Японії, який зустрінеться з Путіним
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком наголосив на збереженні політики міжнародних санкцій проти Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко подякував прем’єр-міністру Японії за незмінну підтримку Японією територіальної цілісності та суверенітету України, в тому числі в рамках головування країни у «Великій сімці».
Порошенко відзначив відсутність прогресу на Донбасі через продовження Росією постачання важкого озброєння на окуповані території і продовження обстрілів з боку російських бойовиків.
Також лідери двох держав окремо засудили порушення прав людини на території окупованого Криму і домовилися координувати позицію в рамках міжнародних організацій, в тому числі ООН.
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Крім того Порошенко привітав також позицію Японії щодо збереження політики міжнародних санкцій проти країни-агресора. У цьому контексті Сіндзо Абе наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.
Лідери України та Японії обговорили пріоритетні питання торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Прем'єр Абе підтримав реформи, які проводить Україна, і в цьому контексті відзначив лідерство Президента України.
Співрозмовники погодилися, що проведення у 2017 році Року Японії в Україні сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв’язків, у тому числі міжлюдських контактів.
Також прем’єр-міністр поінформував главу Української держави про візит президента Росії до Японії, який відбудеться 15-16 грудня.