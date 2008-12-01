Рибачук: у нас немає Ісуса Христа і апостолів...

Голова наглядової ради Фундації “Суспільність” Олег РИБАЧУК вважає, що Україні потрібні більш чіткі документи для співпраці з Європейським Союзом, ніж плани дій.

Про це він заявив в інтерв’ю сайту “УНІАН-Новини ЄС” після проведення ряду зустрічей з політиками та експертами Франції та Нідерландів.

“Я на зустрічах говорив, що давайте ми зробимо своєрідний ПДЧ (План дій щодо членства - УНІАН) для ЄС, перевага якого полягатиме у тому, що він має передбачати конкретні цілі, час, їх виконання і моніторинг”, - сказав він.

“Мені здається, що така точка зору сприйнята, як в Брюсселі, так і в столицях”, - додав О.РИБАЧУК.

Він зазначив, що така методика діятиме, оскільки вона краще сприйматиметься українськими чиновниками.

“У нас немає Ісуса Христа і апостолів, які можуть просто вести за собою суспільство і просто робити речі заради віри, тому бюрократії треба давати такі правила гри, при яких вона відчуватиме, що її зараз будуть перевіряти, що їй буде боляче, що треба буде звітувати”, - зазначив голова наглядової ради Фундації “Суспільність”.

У зв’язку з цим О.РИБАЧУК нагадав хід переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту в 16,5 млрд. доларів, коли журналісти постійно цікавилися процесом.

“І бюрократи були вимушені реагувати. І, можливо, як погані студенти, підтягували всі питання в останній день, але робили. У нас таких програм немає ні з НАТО, ні з ЄС”, - зазначив О.РИБАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Європейської політики сусідства Україна щорічно підписує плани дій з Європейським Союзом, які передбачають певні цілі, однак не передбачають конкретного механізму моніторингу цих дій.