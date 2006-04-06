Тимошенко знайшла серед нашоукраїнців хворих на фобію

У блоці «Наша Україна» є ряд політиків, які виступають категорично проти створення демократичної коаліції, заявила сьогодні на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що «ті хлопці з’їли б краще свою руку, ніж підписали меморандум, де наша політична сила буде мати право формувати уряд».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, є «страхи, фобія окремих скомпрометованих політиків, але це не значить, що вони мусять стати провідною зіркою при формуванні коаліції».

Як сказала лідер БЮТ, вона ніколи не влаштовувала змов проти Президента України Віктора ЮЩЕНКА і не здійснювала кроків для його імпічменту. За її словами, саме команда Президента влаштовує йому це, «а я з усіх можливих сил приймаю Президента на самому високому політичному рівні».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме завдяки тому, що БЮТ та СПУ набрали значну кількість голосів на виборах до парламенту, є можливість разом з «Нашою Україною» створити демократичну коаліцію.

Вона зазначила, що у тому випадку, якби Партія регіонів набрала переважаючу кількість голосів виборців (За Партію регіонів на парламентських виборах проголосували 32% - УНІАН), настав би час «говорити про тимчасовість правління Президента».

Як зауважила лідер БЮТ, саме завдяки перемозі трьох політичних сил є можливість створити демократичну коаліцію, і необхідно зробити усе, щоб цей шанс не було втрачено. Вона зазначила, що незважаючи на різні інтриги, «ми високо тримаємо політичну планку як Президента, так і нашої команди».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сильна опозиція, представлена Партією регіонів, «абсолютно не завадить Україні». Вона виступила категорично проти створення коаліції з цією партією і зазначила, що це б призвело до «затримання клановості як системи управління». За її словами, Партія регіонів – це політична сила, «яка сповідує інтереси однієї корпорації». На думку Ю.ТИМОШЕНКО, було б доцільно віддати Партії регіонів як опозиційній силі посаду голови Рахункової палати та посади голів кількох парламентських комітетів.