НАЗК не врахувало пропозиції Мін’юсту щодо перевірки е-декларацій - Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що НАЗК не врахувало пропозиції Міністерства юстиції щодо розробки механізму перевірки відомостей, внесених до електронних декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

“Міністерство юстиції направило свої пропозиції на 7 аркушах, які ми представляли публічно, на жаль, в тій редакції, яка була повторно заслана Нацагентством на нашу адресу, вони не врахували жодних наших пропозицій”, - сказав Петренко.

Він зазначив, що як міністр юстиції не має права зареєструвати будь-яке рішення органу влади, якщо це рішення не відповідає Конституції і законодавству.

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Петренко уточнив, що НАЗК у своїй редакції документу не визначило строків початку і закінчення перевірки е-декларацій, не має порядку прийняття рішення про початок перевірки, а також не має можливості отримати пояснення від особи, яка подала декларацію, хоча законом передбачається, що в разі надання неточних даних особа, яка подала декларацію, має надати свої пояснення.

За його словами, реєстри і бази даних Мін'юсту так само можуть містити неточну інформацію.

«Цього всього там (у документах НАЗК) немає, і фактично створюється можливість, в тому числі і для корупції серед працівників НАЗК, які можуть суб’єктивно ухвалювати рішення по тій чи іншій перевірці, а це є неприпустимим”, - додав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу способу життя чиновників. Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.

Однак 24 листопада у Міністерстві юстиції повідомили, що повернули на доопрацювання у НАЗК порядки проведення перевірок декларацій та моніторингу стилю життя чиновників й попросили виправити порушення, допущені під час їх розробки.

2 грудня у НАЗК заявили, що направляють до Мін‘юсту на узгодження правки до порядків перевірки е-декларацій та моніторингу стилю життя чиновників.