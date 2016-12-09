НАЗК може надати повний доступ до е-декларацій лише за рішенням суду

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

«НАЗК готове надавати доступ до електронних декларацій чиновників лише в рамках закону при розслідуванні конкретних кримінальних справ. ...Вимога про повний доступ... здійснюється на підставі постанови слідчого судді або суду», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба відзначає, що в будь-якому іншому разі надання повного доступу до всіх без винятку декларацій з боку НАЗК матиме протизаконний характер і не сприятиме винесенню правосудних рішень.

НАЗК просить правоохоронні органи надалі утримуватися від тиску на Нацагентство, зокрема через засоби масової інформації.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого і нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, одержані на державній службі.

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11 листопада НАЗК затвердило порядок проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також затвердило порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників.

24 листопада заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов повідомив, що Мін'юст повернув на доопрацювання в НАЗК порядки проведення перевірок декларацій та моніторингу стилю життя чиновників і просить виправити порушення, допущені під час їх розробки.