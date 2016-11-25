Мін'юст не погодив розроблений НАЗК порядок перевірки е-декларацій

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов на своїй сторінці в Facebook.

У Мін'юсті, зокрема, звернули увагу на те, що в порядку не вказані терміни початку перевірок, їх тривалість, відсутні вимоги до змісту висновків за результатами перевірки, а також вимоги достовірності до інформації та джерел її отримання.

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Крім того, співробітники міністерства вказали на неточності у формулюваннях і протиріччя з іншими нормативними актами, що може призвести до опротестування рішень НАЗК у судовому порядку.

Також у Мін'юсті наголосили, що передбачена порядком можливість одноособового прийняття рішення членом комісії суперечить приницпу колегіальності, покладеного в основу роботи НАЗК.

"Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб'єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини", - зазначили в Мін'юсті.

"Нажаль, колеги з НАЗК вирішили піти шляхом публічного звинувачення Мін'юсту замість усунення недоліків у затвердженому Порядку", - зазначив Пєтухов.

За його словами, Мін'юст зацікавлений в тому, щоб затверджений порядок чітко регулював процедуру перевірки, і порушники не могли уникнути кримінальної відповідальності.

Перед цим заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький написав на своїй сторінці у Facebook, що Міністерство юстиції заблокувало роботу з перевірки електронних декларацій українських посадовців.

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Він зазначив, що НАЗК досі не отримало зауваження від Мін'юсту щодо порядку перевірки декларацій. Також Радецький заперечує, що ніхто з міністерства не був залучений до розробки проектів цих документів.

За його словами, директор департаменту Мін'юсту був присутній на публічному обговоренні порядку перевірки декларацій, яке відбулося 3 листопада. Заступник голови НАЗК зазначив, що сподівався почути зауваження щодо документу під час цього засідання, а не через два тижні після надіслання проектів до Міністерства юстиції на державну реєстрацію.