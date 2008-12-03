У НУ-НС пропонують негайно повернути Яценюка

Народний депутат від НУ-НС, лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК пропонує колегам по парламенту поновити Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді голови Верховної Ради.

Про це йдеться в заяві Європейської партії, переданій агентству УНІАН.

М.КАТЕРИНЧУК наголошує, що після звільнення з посади А.ЯЦЕНЮКА уже минуло три тижні, але протягом всього часу лідери парламентських фракцій не лише не змогли розпочати повноцінну законодавчу роботу, а й навіть домовитися про консолідовану позицію щодо формування парламентської більшості та обрання спікера.

Європейська партія вважає, що зупинка роботи Верховної Ради призводить до ескалації негативної фінансово-економічної ситуації в країні, і вважає за доцільне негайно відновити роботу парламенту, відмовитися від будь-яких перерв у пленарних засіданнях і негайно приступити до прийняття пакету антикризових законопроектів.

“Задля цього ми пропонуємо усім здоровомислячим парламентським політичним силам негайно поновити на посаді спікера парламенту А.ЯЦЕНЮКА та забезпечити можливість результативної роботи тим депутатам, котрим не байдужий завтрашній день нашої України”, - наголошується в заяві.