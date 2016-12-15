ГПУ: рішення суду в США дозволить почати переговори про повернення виведених Лазаренком $280 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Там 280 мільйонів (доларів) і йдеться про п’ять-шість юрисдикцій. Ми зараз перебуваємо на майже фінальній стадії судового розслідування в Сполучених Штатах Америки, і після того, як Сполученими Штатами Америки буде прийнято судове рішення в цьому цивільному позові, ми зможемо розпочати переговори з цими юрисдикціями щодо повернення грошей», – повідомив Єнін.

За його словами, мова йде про Антигуа й Барбуда, Гернсі, Ліхтенштейн, Литву і Швейцарію.

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Також Єнін вважає, що наявні можливості повернення цих коштів.

«Десь ми можемо розраховувати на повернення повних сум. Десь ми будемо змушені вести розмову про розподіл цих активів», – сказав він.

Довідка УНІАН. Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 до липня 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

Лазаренка було заарештовано в США в лютому 1999 року з панамським паспортом, він провів у в’язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу в розмірі 65 млн доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем’єр вирішив повернутися до американської в’язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Прокуратура звинувачувала Лазаренка в здирництві, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994–1999 роках 280 млн доларів.

Також Лазаренко фігурує в оприлюднених навесні 2016 року матеріалах про власників великих офшорів, які грунтуються на даних «Панамського архіву» – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.