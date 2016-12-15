Польський Сейм зняв з розгляду законопроект про український націоналізм - нардеп

Про це повідомила співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксана Юринець, інформує прес-служба партії "УДАР".

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"Я отримала лист від посла України в Польщі Андрія Дещиці, в якому він поінформував про результати вчорашніх переговорів з маршалком Сейму Мареком Кухцінським та віце-маршалком Ришардом Терлецьким. Зважаючи на те, що законопроект може лише нашкодити українсько-польським взаєминам, керівництво Сейму ухвалило рішення зняти його з розгляду, який планувався на сьогодні. На щастя, польські колеги розуміють наслідки в разі прийняття такого документа і погоджуються, що у такому вигляді він не може бути підтриманий більшістю", - наголосила Юринець.

Вона нагадала, що сьогодні у Сеймі Польщі планувалась дискусія щодо скандального законопроекту "Пpo зaбopoнy пpoпaгyвaння кoмyнiзму чи iнших тоталітарних устроїв шляхом назв будівель, об'єктів і місць публічного значення".

Сенатор Єжи Червінський вніс поправку до документу, а комісії Сенату її підтримали, якою до інших тоталітарних режимів разом із фашизмом віднесено також український і литовський націоналізм.