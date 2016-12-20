В АП назвали п’ятірку найбільш динамічних реформ за показником їх сприйняття у суспільстві

Як повідомила прес-служба президента, до п’ятірки найбільш динамічних реформ за показником сприйняття українці віднесли: реформу системи національної безпеки та оборони, програму просування інтересів України в світі, реформу державних закупівель, реформу правоохоронної системи, децентралізацію.

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«Ми бачимо очевидний прогрес у сприйнятті тих реформ, де є висока результативність дій влади. Наприклад, завдяки електронній системі ProZorro вдалось вивільнити понад 8 млрд грн. – кошти, які можуть бути використані заради інших потреб держави, або інвестовані», - зазначив під час презентації результатів першого року моніторингу секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

Своєю чергою заступник гендиректора Kantar TNS Ukraine Світлана Винославська зазначила, що однією з найбільш помітних для респондентів темою є боротьба з корупцією «Однак вони низько оцінюють її результативність. Водночас громадяни вірять у свої сили у боротьбі з корупцією на низовому рівні та готові до зміни своєї поведінки – все більше людей не згодні давати хабар», - сказала вона.

Довідка. Проект «Моніторинг сприйняття прогресу реформ» ініційований проектним офісом Національної ради реформ у вересні 2015 року з метою більш повного відображення прогресу реформ. Вимірювання громадської думки по загальних запитаннях довіри до органів влади, поінформованості та помітності прогресу реформ здійснюється щомісячно. Крім того, кожного місяця відбувається більш глибоке опитування респондентів по трьох з вісімнадцяти пріоритетних реформах.