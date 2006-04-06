Україна перевела тонни паперу на закордонних виборців

Центральна виборча комісія погасила 4 тисячі 34 невикористані відкріпні посвідчення і 12 тисяч 807 невикористаних виборчих бюлетенів із закордонних виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, процедура погашення відбулася сьогодні в ЦВК.

За фактом погашення невикористаної виборчої документації складено відповідні акти, які будуть передані для зберігання до архівних установ України.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК у лютому виготовила для закордонного виборчого округу 7 тисяч 903 відкріпні посвідчення і 418 тисяч 806 виборчих бюлетенів. Проте у зв`язку зі скороченням кількості виборців, включених до списку по закордонному виборчому округу, на дільниці було передано 3869 відкріпних посвідчень і 405999 виборчих бюлетенів.