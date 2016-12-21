В ОБСЄ після мінських переговорів натякнули на можливі "взаємні поступки"

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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"Серед політичних питань дискусія концентрувалася, як і раніше, на обговоренні питань, пов'язаних з так званою "формулою Штайнмаєра". Робоча група з питань безпеки на сьогоднішньому засіданні сконцентрувала свою увагу на проблемах дотримання режиму припинення вогню, відведення сил і засобів, а також забезпечення безпеки в районах пунктів пропуску", - зазначив він.

Також Сайдік сказав, що "формула Штайнмаєра" обговорюється дуже докладно в "нормандському форматі".

Він розповів, що під час переговорів можуть бути взаємні поступки між сторонами, але не пояснив, про що саме йдеться.

За словами Сайдіка, сторони сьогодні на переговорах обмінялися думками щодо правового врегулювання питань, що стосуються відновлення подачі водопостачання та виплати платежів.

Також обговорювалися питання енергопостачання в Донецькій і Луганській областях.

"Я радий, що незважаючи на блокування роботи економічної підгрупи, процес у цій групі не стоїть на місці", - сказав Сайдік.

При цьому він не уточнив, хто саме блокує роботу підгрупи ТКГ з економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель сказав, що так звана "формула Штайнмаєра" передбачає закріплення спеціального статусу Донбасу.

"Ця формула, яка є предметом дискусії, передбачає, що місцеві вибори пройдуть під контролем і за сприяння ОБСЄ. Потім ОБСЄ повинна підтвердити, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Якщо ОБСЄ це підтвердить, тоді набуває чинності законодавство про спеціальний статус, якщо ні, то в такому випадку не набуває. Для цієї території не буде жодного спеціального статусу", - зазначив Райхель.

Крім того, дипломата попросили пояснити, чи не виглядає ситуація таким чином, що ОБСЄ підтримує позицію Росії і терористів, а не України, чий суверенітет було порушено, тому що саме Росія і проросійські бойовики говорять про те, що вибори на Донбасі потрібно проводити до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Ні. Думаю, що треба розділяти дві речі: щодо суверенітету ми дуже чітко дали зрозуміти, що наша позиція: і Крим, і Донецька і Луганська області - це територія України. Ніхто цього не ставить під сумнів. Але ми тут не в суді. Йдеться не про те, хто правий, а хто ні. Тривають переговори. Ми намагаємося знайти рішення і досягти згоди щодо механізму, завдяки якому ситуацію можна буде повернути в рамки міжнародного законодавства, а саме відновлення Україною контролю над всією її територією", - сказав Райхель.