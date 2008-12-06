З’їзд УНП заслухає звіт Костенка та обере нове керівництво

У Києві проходить X з`їзд УНП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за даними Секретаріату партії, у ньому бере участь понад 1400 делегатів з усіх областей України та АР Крим.

Серед головних питань порядку денного з’їзду, який затвердив Центральний провід УНП, – звітна доповідь голови УНП Юрія КОСТЕНКА, вибори голови партії шляхом таємного голосування, а також вибори заступників голови УНП, Центрального проводу партії та Контрольно-ревізійної комісії.

З’їзд також розгляне проекти документів – «Програму антикризових дій», заяву «Про політичну ситуацію» та заяву «Про мораторій на продаж землі». Делегатам роздано також проекти звернень до правих партій Німеччини та Франції – Союзу за Народний Рух Франції та Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Німеччини – у зв’язку з негативною позицією уряду цих країн щодо вступу України до НАТО, делегати з’їзду УНП мають намір звернутися до правих партій цих країн як до ідеологічно споріднених із проханням висловити чітку партійну позицію підтримки приєднання України до Плану дій щодо членства НАТО.

З’їзд проходить у робочому режимі, без представників преси у залі засідань.