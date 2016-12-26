Сенат Нідерландів розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС після 15 березня – МЗС

Про це вона сказала в ефірі Громадського.

Як зазначила Зеркаль, за підрахунками, зробленими нідерландським урядом, зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) близько 90-91 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.

"Що стосується Сенату, то Сенат не бере участі у виборах, водночас за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном (Марком) Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представники з 75", - розповіла Зеркаль.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.

Єврорада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів. Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.

Того ж дня Рютте заявив, що має намір якнайшвидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на ухваленому на саміті ЄС законодавчо обов’язковому рішенні.

Раніше в МЗС України висловлювали сподівання, нижня палата парламенту Нідерландів у січні 2017 року завершить ратифікацію Угоди про асоціацію.