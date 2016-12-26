Сенат Нідерландів розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС після 15 березня – МЗС
Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що уряд Королівства Нідерланди після 15 березня 2017 року внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це вона сказала в ефірі Громадського.
Як зазначила Зеркаль, за підрахунками, зробленими нідерландським урядом, зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) близько 90-91 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.
"Що стосується Сенату, то Сенат не бере участі у виборах, водночас за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном (Марком) Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представники з 75", - розповіла Зеркаль.
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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.
Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.
Єврорада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів. Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.
Того ж дня Рютте заявив, що має намір якнайшвидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на ухваленому на саміті ЄС законодавчо обов’язковому рішенні.
Раніше в МЗС України висловлювали сподівання, нижня палата парламенту Нідерландів у січні 2017 року завершить ратифікацію Угоди про асоціацію.