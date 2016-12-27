Аваков: агенти ФБР не приймають участі у розслідуванні вбивства Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії.

Міністра попрохали відповісти, чи працюють представники ФБР в Україні у справі вбивства журналіста Шеремета.

"Такі представники (агенти ФБР - УНІАН) не працюють, і, як я вже казав декілька тижнів тому, наступною новиною про розслідування справи Шеремета буде інформація про її розкриття. Ніяких інших новин з цього питання ми не даємо", - заявив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.