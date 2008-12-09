Литвин обігнав Януковича (лідери згадуваності в ЗМІ)

Лідерами згадуваності в засобах масової інформації восени були прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітиками газети "Коментарі".

За даними газети, індекс згадуваності Ю.ТИМОШЕНКО – лідера рейтингу, восени становив 25,31, а влітку – 21,17. (Як базу для порівняння аналітики "Коментарів" брали Україну, її індекс дорівнює 100. Тобто, якщо індекс Ю.ТИМОШЕНКО восени становив 25, то це значить, що на кожні 100 публікацій про Україну припадало 25 публікацій про прем’єр-міністра. Загалом було проаналізовано інформаційні потоки від більш як 300 загальноукраїнських та регіональних медіа-ресурсів.)

Індекс Президента В.ЮЩЕНКА піднявся з 18,12 влітку до 21,13 восени.

А.ЯЦЕНЮК із співвідношенням індексів 4,58 – 6,08 – на третьому місці.

Індекс лідера однойменного блоку Володимира ЛИВИНА, який на четвертому місці, зріс з 2,33 до 4,64, а індекс згадуваності лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА становив влітку 2,88, восени – 4,34.

Аналітики "Коментарів" відзначають, що для В.ЯНУКОВИЧА як керівника найбільшої опозиційної партії розпад правлячої коаліції був чудовим шансом показати себе в ролі народного лідера, здатного надихнути всіх зневірених у нинішній владі. А також — як впливового політика, від рішень якого залежить подальший розвиток подій у країні. "Однак ні з першим, ні з другим завданням він не впорався", - зазначає газета, підкреслюючи, що за підсумками осені він посів лише п’яте місце за згадуваністю у ЗМІ.

На думку експертів, саме В.ЛИТВИН максимально використовував політичну кризу: він і сам постійно з’являвся у мас-медіа, та й ЗМІ змушені були увесь час згадувати про нього, оскільки його блок вважався обов’язковим учасником будь-якого формату нової коаліції.

Як зазначає газета, В.ЯНУКОВИЧ не зумів належним чином скористатися і фінансово-економічною кризою. Про те, що в країні є тіньовий уряд, громадянам зазвичай нагадували, але не дуже наполегливо й малопереконливо. Так, перший заступник В.ЯНУКОВИЧА у тіньовому уряді Микола АЗАРОВ, навіть маючи портфель голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, піднявся у рейтингу згадуваності зовсім трохи — на 40-е місце (навесні він був 48-м, улітку — 46-м).

Зате на рекордну для себе 12-ю позицію піднявся бізнесмен Рінат АХМЕТОВ (за підсумками весняного сезону він посідав 25-е місце, літнього — 28-е). Левова частина дісталася коментарям політиків, експертів і журналістів на тему ситуації в Партії регіонів. Ніколи раніше конфлікти між Р.АХМЕТОВИМ, В.ЯНУКОВИЧЕМ й іншими центрами впливу в середовищі “регіоналів” не були такими явними й не набували настільки яскравого висвітлення у ЗМІ. "І не буде великим перебільшенням сказати, що п’яте місце В.ЯНУКОВИЧА у рейтингу згадуваності (навесні й улітку він був взагалі шостим) забезпечили насамперед скандали усередині ПР, а не його діяльність як опозиційного політика", - відзначає видання.

Першим таким скандалом стало вигнання з партії Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, для якої ця подія обернулася десятим місцем у вересневому рейтингу згадуваності й 19-м за підсумками осені.

У жовтні на 34-у позицію піднявся депутат від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ, який заявив про свій вихід з лав цієї політичної сили. У листопаді він залишитися в сотні згадуваних, а за підсумками осені посів 54-е місце.

У листопаді завдяки бійці зі своїм колишнім колегою по уряду В.ЯНУКОВИЧА соціалістом Миколою РУДЬКОВСЬКИМ 31-е місце зумів зайняти народний депутат Нестор ШУФРИЧ (41-е місце за підсумками осені).

За підсумками минулого сезону найуспішніше замінили В.ЯНУКОВИЧА Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який, отримавши посаду першого віце-спікера парламенту, опинився на 11-му місці, Олександр ЄФРЕМОВ (22-е) і Ганна ГЕРМАН (26-е).

Через фінансово-економічну кризу цілком очікуваним можна назвати стрибок згадуваності голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА на 13-е місце й голови Ради НБУ Петра ПОРОШЕНКА на 23-е. Уперше до першої сотні рейтингу потрапив перший заступник В.СТЕЛЬМАХА Анатолій ШАПОВАЛОВ.

Однак, зазначає видання, перемогу над всіма іншими кризами здобула інституційна криза державної влади, при якій всі гілки влади воюють між собою, навіть у буквальному значенні слова “воюють”. Про це свідчить той факт, що найкрутіший злет — з 36-го місця на 10-е — продемонстрував керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.