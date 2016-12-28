АТО та підвищення тарифів: українці визначили головні політичні події 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені в Києві результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова.

Далі за важливістю йдуть підвищення комунальних тарифів (8,5%) та впровадження електронних декларацій (8%).

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Проте майже третина опитаних не змогла назвати жодної події.

Головною політичною подією у світі визнані вибори в США (37%). Далі йдуть військове втручання Росії в Сирії (11,5%) та війни у світі (11%).

Політиком 2016 року 9,5% населення назвали Петра Порошенка, далі йдуть Володимир Гройсман (8%), Надія Савченко (7%), Олег Ляшко (6%), Юлія Тимошенко (5%), Міхеїл Саакашвілі (4.5%). 40% респондентів не назвали жодної кандидатури.

Як засвідчило опитування, 67% населення вважають, що події в Україні відбуваються у неправильному напрямку. У правильному напрямку розвитку подій впевнені 16%.

На думку опитаних громадян, у більшості сфер життя ситуація в Україні в 2016 році істотно погіршилася.

Найбільш негативні зміни сталися у рівні цін і тарифів – тут погіршення відзначили 88,5% населення, в економічному становищі України (77%), у рівні стабільності (75%), упевненості громадян у завтрашньому дні (74%), рівні добробуту родини (73%). Окрім того, переважно погіршення ситуації було відзначене у ситуації із злочинністю (62%), у сфері ставлення громадян до влади (59%), в охороні здоров’я (54%), в оплаті праці (54,5%), соціальному захисті (49%), пенсійному забезпеченні (49%), дотриманні законності державними службовцями.

Переважно не змінилась ситуація у таких сферах, як становище російськомовного населення (69%), становище україномовного населення (70%), становище релігійних та етнічних меншин (64%), міжнаціональні стосунки (64%), рівень свободи слова (49%), рівень демократії (46%), дотримання прав і свобод (46%), освіта (43%).

Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще побачили 40% населення (на гірше – 21%).

Поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 27% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 32% – на гірше, а 27% думають, що він не змінився.

Опитування проводилося з 16 по 20 грудня цього року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Загалом було опитано 2018 респондентів, похибка не перевищує 2,3%.