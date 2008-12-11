Литвину вже знайшли заміну?

Лідером фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України може бути обраний Ігор ШАРОВ.

Однак, як зазначив в інтерв’ю журналістам народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, фракцією ще не прийнято рішення з даного питання.

В той же час він зазначив, що для фракції «це не важливе питання», оскільки всі рішення узгоджуються фракцією і опрацьовуються спільно.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, він особисто готовий голосувати за кандидатуру І.ШАРОВА на посаду голови фракції.

На даний час І.ШАРОВ є першим заступником голови фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, лідера фракції Володимира ЛИТВИНА було обрано головою Верховної Ради.