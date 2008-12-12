У НУ-НС розказали, що коаліції досі немає

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” сьогодні на своєму засіданні не ухвалювала жодного рішення щодо “коаліції трьох” і продовжуватиме переговорний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам заявив заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, на сьогодні існує єдиний легітимний документ, який ухвалювала фракція НУ-НС, - про проведення переговорів щодо створення коаліції у складі фракцій БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

При цьому Р.ЗВАРИЧ зауважив, що майже 40 підписів представників фракції на підтримку створення коаліції, про які говорять деякі депутати від НУ-НС, не означають, що ця коаліція існує.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що створення коаліції можливо тільки після підписання коаліційної угоди.

“Я роблю для себе висновок, що фракція стала на позицію регламенту, оскільки не було жодних заперечень щодо доручення переговорній групі укласти проект коаліційної угоди”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

12 грудня народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що проект угоди про створення коаліції у складі БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина повністю узгоджено, однак поки що незрозумілі причини зволікання з її підписанням.

Сьогодні після засідання фракції НУ-НС народний депутат Володимир АР’ЄВ повідомив, що завтра у тижневику «Дзеркало тижня» будуть оприлюднені 37 підписів народних депутатів від НУ-НС, які проголосували за входження до коаліції з БЮТ і Блоком Литвина.

«Фактично фракція ухвалила підписами рішення про входження до коаліції БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина», - сказав він.

За словами В.АРЬЄВА, до понеділка, 15 грудня, будуть тривати переговори, які мають завершитися підписанням коаліційної угоди.