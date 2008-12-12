Ющенко готовий працювати з будь-якою коаліцією, але її немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий співпрацювати з будь-якою парламентською коаліцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю телеканалу BBC World News.

Окремої уваги під час інтерв`ю було надано ситуації в українському парламенті, насамперед, щодо формування коаліції.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що як глава держави готовий співпрацювати з будь-якою коаліцією, яку буде створено у Верховній Раді.

При цьому він зауважив, що «формального повідомлення про створення коаліції ще немає». «Ідуть непрості дебати», - підкреслив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО відповів на запитання ВВС щодо його бачення способів подолання економічної кризи в Україні та необхідних кроків, які слід вжити для захисту найбільш незахищених громадян нашої країни. «Ми закладаємо в бюджет індексацію заробітної плати і пенсій на тому рівні соціальних стандартів, на якому вони зараз знаходяться. Це дає відповідь на те, як не «скотитися» на нижчі показники і захистити людей від інфляції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що ключовим викликом для національних фінансів, який «набирає актуальності з цього місяця, є слабка бюджетна політика, незбалансований бюджет, солодка соціальна політика та популізм».

«Уряд повинен перейти до політики змін і прикладних реформ», - наголосив глава держави.

Інтерв`ю Президента України на телеканалі BBC World News транслюватиметься у понеділок, 15 грудня.