В СБУ виступили проти публікації Савченко списку військовополонених: пообіцяли провести роз'яснювальну роботу

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Списки, звичайно ж, відомі. Ми працюємо з цими списками. Я лише можу сказати, що є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов'язаної з персональними даними. Ми в 2014 і 2015 році ловили шахраїв, які отримували якусь закриту інформацію за списками тих наших героїв, заручників, які незаконно перебували в Донецьку і Луганську, фактично, намагалися на страждання людей скоювали злочини з метою отримання якоїсь вигоди, розповідаючи знайомим про те, що є можливість або поспілкуватися, або звільнити наших заручників", - сказав Тандіт.

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За його словами, ці списки не можна використовувати для якихось корисливих цілей, маніпулювати цими списками, займатися політичним піаром; дуже важливо пам'ятати, що це життя людей, потрібно зробити все, щоб вони були звільнені.