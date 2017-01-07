НАБУ прозвітувало про запобігання розкраданню понад 500 млн грн у 2016 році
16:01, 07 січня 2017Політика
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У Національному антикорупційному бюро України заявили, що завдяки їхнім зусиллям упродовж 2016 року на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 млн грн, завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень.
На рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 млн грн / УНІАН
Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці в Facebook.
«Основні моменти діяльності НАБУ протягом 2016 року: затримання одеського судді-стрілка, «газова справа О.Онищенка», «чорна бухгалтерія» Партії регіонів, затримані на хабарях співробітники ГПУ...», - зазначається в повідомленні.
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«Продовжуємо працювати, аби позитивні зрушення стали незворотними», - наголосили в НАБУ.
Як відомо, Генпрокуратура в минулому році повернула через суди 9 мільярдів.
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