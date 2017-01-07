НАБУ прозвітувало про запобігання розкраданню понад 500 млн грн у 2016 році

Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці в Facebook.

«Основні моменти діяльності НАБУ протягом 2016 року: затримання одеського судді-стрілка, «газова справа О.Онищенка», «чорна бухгалтерія» Партії регіонів, затримані на хабарях співробітники ГПУ...», - зазначається в повідомленні.

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«Продовжуємо працювати, аби позитивні зрушення стали незворотними», - наголосили в НАБУ.

Як відомо, Генпрокуратура в минулому році повернула через суди 9 мільярдів.