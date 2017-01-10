У МЗС спрогнозували остаточну ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію у 2018 році

Таке припущення в інтерв'ю "Європейської правді" висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ми розраховуємо, що в першому півріччі наступного року Голландія передасть до Брюсселя свої ратифікаційні грамоти», – зазначила вона.

Зеркаль вважає, що наприкінці січня - початку лютого нижня палата нідерландського парламенту проголосує за рішення щодо ратифікації Угоди.

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«Рютте (прем'єр Нідерландів, - ред.) відразу говорив, що в Сенат (верхня палата парламенту – ред.) Угоду буде внесено після виборів. І оскільки в Сенаті буде вільне голосування християнських демократів, це додає шансів на успіх голосування», ­– сказала Зеркаль.

Відзначимо, парламентські вибори в Нідерландах мають відбутися 15 березня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Зеркаль заявляла, що уряд Королівства Нідерланди після 15 березня 2017 року внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.