Литвин розповів, як йому сидиться в кріслі спікера
Голова ВР пропонує забути про опозицію...
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що нинішній склад парламенту буде дієздатним.
Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» у неділю ввечері.
«Верховна Рада буде дієздатною – три фракції прийняли рішення і в сукупності - 248 народних депутатів», - сказав він.
За словами В.ЛИТВИНА сьогодні потрібно забути про опозицію у парламенті, і за «великим рахунком про коаліцію, принаймні на рік, щоб забезпечити більш-менш передбачуваний розвиток подій в Україні».
Голова Верховної Ради висловив переконання, що два дні роботи показали, що парламент «працездатний і може бути працездатним, і приймає необхідні рішення». «Головне не допустити зовнішнього впливу на діяльнсіть Верховної Ради України», - сказав спікер.
Відповідаючи на запитання, як він вдруге почуває себе в кріслі спікера, В.ЛИТВИН сказав: «З одного боку все знайоме і все чуже. Але практичне сприйняття - це, мабуть, як друге одруження, коли все знаєш».