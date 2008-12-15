Литвин розповів, як йому сидиться в кріслі спікера

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що нинішній склад парламенту буде дієздатним.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» у неділю ввечері.

«Верховна Рада буде дієздатною – три фракції прийняли рішення і в сукупності - 248 народних депутатів», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА сьогодні потрібно забути про опозицію у парламенті, і за «великим рахунком про коаліцію, принаймні на рік, щоб забезпечити більш-менш передбачуваний розвиток подій в Україні».

Голова Верховної Ради висловив переконання, що два дні роботи показали, що парламент «працездатний і може бути працездатним, і приймає необхідні рішення». «Головне не допустити зовнішнього впливу на діяльнсіть Верховної Ради України», - сказав спікер.

Відповідаючи на запитання, як він вдруге почуває себе в кріслі спікера, В.ЛИТВИН сказав: «З одного боку все знайоме і все чуже. Але практичне сприйняття - це, мабуть, як друге одруження, коли все знаєш».