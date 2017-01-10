Посол про спрощення візового режиму: Британія не готова піти назустріч українцям через Brexit

Про це заявила посол України у Великобританії Наталія Галибаренко в інтерв'ю LB.ua.

Вона підкреслила, що Brexit зараз значною мірою визначає порядок денний британського уряду і впливає на його зовнішню політику.

За словами посла, незважаючи на те, що Україна залишається серед пріоритетів британського уряду, "деякі питання двостороннього порядку денного знаходяться під впливом Brexit".

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"Насамперед це стосується наших неодноразових пропозицій щодо спрощення візового режиму для громадян України. На жаль, уряд Великобританії не готов піти нам назустріч через власні плани посилити контроль за трудовою міграцією", - сказала Галибаренко.

Як відомо, офіційна позиція Великобританії полягає в тому, що після виходу з ЄС країна хоче скасувати вільне пересування з державами-членами блоку, але при цьому прагне зберегти вільний доступ на єдиний ринок.

У Євросоюзі вже заявили, що такі умови неприйнятні.