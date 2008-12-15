Медведєв хоче замінити посла Росії в Україні?

Нова кандидатура посла РФ в Україні на узгодження в Комітет у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Держдуми Росії не надходила.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови Комітету у справах СНД Держдуми РФ, директор Інституту СНД Костянтин ЗАТУЛІН.

«Якщо буде ухвалено рішення про призначення нового посла, Комітет у справах СНД як профільний обійдений не буде. Він на своєму засіданні повинен дати згоду, так само, як відповідний комітет Ради Федерації. Поки що ніякого паперу із цього приводу не надходило», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає комітет кандидатуру губернатора Московської області Бориса ГРОМОВА на посаду посла РФ в Україні, К.ЗАТУЛІН сказав, що комітет «безумовно, підтримає пропозицію Президента».

К.ЗАТУЛІН пояснив, що зовнішня політика і кадрова політика в цій сфері є прерогативою Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, оскільки «було б дивно створювати проблему, відкидаючи тих, кому він довіряє цей напрям».

Крім того, К.ЗАТУЛІН зазначив, що не пам`ятає жодного випадку, щоб запропонована Президентом РФ кандидатура на посаду посла колись була відхилена.

К.ЗАТУЛІН підкреслив, що офіційної інформації щодо зміни посла РФ в Україні поки що немає. «Чутки про зміну посла досить давні. Їх можна оцінювати двояко: з одного боку - як неспроможні, тому що чутки йдуть давно, а рішення не ухвалене. З другого боку, немає диму без вогню, оскільки вони продовжуються», - сказав він.

К.ЗАТУЛІН висловив упевненість, що привід для обговорення відставки Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла РФ в України дала Помаранчева революція.

«Упродовж вже, щонайменше, трьох років періодично спалахують розмови про зміну посла. Мені здається, така розмова носить об`єктивний характер. Людина вже давно перебуває на своїй посаді, він у віці, і у нього є, наскільки я знаю, проблеми зі здоров`ям», - сказав К.ЗАТУЛІН.

У той же час він підкреслив, що сьогодні В.ЧЕРНОМИРДІН знаходиться в Києві і веде переговори у складі делегації, яку очолює статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН.

Як повідомили ряд ЗМІ, цього тижня до Держдуми Росії будуть внесені документи для призначення губернатора Московської області Б.ГРОМОВА послом Росії в Україні.