Нардепи залишили в спокої адміністратора Промінвестбанку

Народні депутати припинили блокувати кабінет Тимчасового адміністратора «Промінвестбанку» Володимира КРОТЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 15.00 була запланована прес-конференція В.КРОТЮКА. Перед її проведенням член дирекції Тимчасової адміністрації «Промінвестбанку» Андрій ШВЕЦЬ повідомив журналістам, що Тимчасового адміністратора заблокували народні депутати у його власному кабінеті, у зв`язку з чим прес-конференція скасовується.

«Ми не розголошуємо, які саме депутати блокували В.КРОТЮКА», - сказали УНІАН у прес-службі банку.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (м. Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року.

За даними тимчасового адміністратора В.КРОТЮКА, в листопаді ц.р. австрійський холдинг Slav AG придбав 68% акцій «Промінвестбанку». За його даними 34% акцій банку належать чотирьом юридичним особам, що входять до складу холдингу, – ТОВ «Синергія-фінанс», ТОВ «Сигнус», ТОВ «Пріоритет-Буд» і інвестиційній компанії «Бровари-Інвест», ще 34% акцій знаходяться в управлінні фізичної особи, яка входить до складу правління Slav AG. Кінцевими бенефіціарами Slav AG є дві фізичних особи – резиденти України.

У ЗМІ власниками бенефіціарних 68% називали братів Андрія і Сергія КЛЮЄВИХ.