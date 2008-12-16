Литвин: як тільки Верховна Рада починає працювати, хтось втрачає сон

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не дозволить дестабілізувати роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради.

Він сказав: «Я ніколи не дозволю дестабілізувати роботу Верховної Ради і внести в українське суспільство ще один виклик – дочасні вибори».

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні Верховна Рада працює, а все інше – «це питання політичних смаків, політичних уподобань, політичних планів».

Як сказав голова ВР, на сьогодні деякі політичні сили не розуміють відповідальності перед суспільством, закликаючи «до страйків, до руйнації Верховної Ради». «Бо як тільки Верховна Рада починає нормально працювати, хтось втрачає сон. Краще б вони спокійно спали, відпочивали і не заважали Верховній Раді», - додав він.

В.ЛИТВИН наголосив на тому, що погіршення економічної ситуації в Україні пов’язане у тому числі і з політичною нестабільністю, оскільки між інститутами влади відбувається «банальна базарна сварка, коли за неї не помічають людей».

«Якщо хтось тішить себе ілюзією, що, збурюючи суспільство, вони утримаються на поверхні, то це глибока помилка», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, «людей можна вивести на вулицю, але нехай думають, як їх завести назад».