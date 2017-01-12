Порошенко подав до Ради законопроект про допуск іноземних військових в Україну на навчання

18:09, 12 січня 2017
Політика
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Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про допуск іноземних військ в Україну у 2017 році для участі у навчаннях

Іноземних військових можуть допустити до навчань на території України / УНИАН

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про допуск іноземних військ на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

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Відповідний проект закону «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях» зареєстрований сьогодні у парламенті під номером 5636.

Текст законопроекту поки не оприлюднено на офіційному сайті ВР.

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Теги: #Порошенко#навчання#війська