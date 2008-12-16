Комуністи просять регіоналів не впихати їх у «невпихуємоє»

18:14, 16 грудня 2008
Політика
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Та не викликати вовка з лісу

Представник фракції КПУ в парламенті Адам Мартинюк категорично заперечує входження комуністів у новостворену коаліцію у ВР. Про це він заявив сьогодні у сесійній залі, відповідаючи на репліку регіоналки Гани Герман, яка звинуватила у непрофесійності команду, що “сьогодні складається з "Блоку  Юлії Тимошенко", частини "Нашої України"  і фракції комуністів, „Блоку Литвина” також”.

У відповідь на це Мартинюк нагадав “відоме висловлювання відомого нашого класика парламентаризму: „Не впихайте в невпихуємоє!”. Я дуже просив би тих, хто хоче, з усіх сил намагається штовхнути, зарахувати самостійно, ще щось зробити, щоб партія комуністів чи фракція комуністів є в якійсь коаліції, в черговий раз наголошую, немає там фракції комуністів і не може бути, і не буде”, - відбрив комуніст.

На додачу до цього Мартинюк звернувся персонально “до своєї землячки майже Ганни Миколаївни: не викликайте вовка з лісу. Краще ви про комуністів, про радянську владу, про те, чи вони мають кваліфікацію чи ні, помовчіть, бо негоже вам нагадувати деякі часи”.

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